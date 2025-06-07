مرور مسائي على وحدتي الترامسة ومركز عائشة المرزوق بقنا

وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا بمراجعة المنافذ الطبية بوحدتي الترامسة ومركز عائشة المرزوق وتفقد الخدمات المقدمة بهما، وذلك ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بقنا لتقديم خدمات الرعاية الأساسية خلال عيد الأضحي المبارك والإطمئنان علي الخدمات الصحية المقدمة بالوحدات في العيد.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق قد راجع ملفات المرضى بعائشة المرزوق وتواجد الفريق الطبي بالوحدة وتقديمهم خدمات الرعاية الأولية ومدي إلتزامهم بتطبيق المعايير الطبية اللازمة للمترددين علي الوحدة،

كما راجع الفريق توافر المستلزمات الطبية المختلفة وأدوية الطوارئ وسجل التحويلات وتوافر الأمصال المختلفة.

المبادرات الرئاسية والأعمال الوقائية المتنوعة

وفي وحدة الترامسة تفقد الفريق الذي ضم الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية قسم الطوارئ بالوحدة ووجود رصيد كافي من أدوية الطوارئ وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية والأعمال الوقائية المتنوعة.

هذا وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار جولات المتابعة لمنافذ الخدمة الصحية وتقديم الخدمات الطبية بصورة متكاملة خلال العيد لضمان توفير رعاية صحية مناسبة للمترددين علي تلك المنافذ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

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