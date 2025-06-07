توافد المواطنين على مطاعم ومقاهي وسط البلد ثاني أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، توافد عدد من المواطنين احتفالًا بثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

منطقة وسط البلد ثاني أيام عيد الأضحى

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في منطقة وسط البلد بالقاهرة، حيث توافد عدد كبير من الشباب والأطفال لقضاء وقت ممتع ، والاستمتاع بأجواء العيد وأخذ الصور التذكارية.

احتفالات ثاني أيام عيد الأضحى

وفي ظل موجة حارة شديدة اجتاحت مصر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حرص العديد من المصريين على الاحتفال بثاني أيام العيد.

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى، إقبالا على الحدائق والمتنزهات العامة، من قبل العائلات مع أطفالهم للاحتفال بالعيد.

منطقة وسط البلد ثاني أيام عيد الأضحى

ولجأ العشرات من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

وشهدت المراكب النيلية إقبالًا ملحوظًا من الشباب، وبدت أرصفة الكورنيش خاوية تمامًا من المارة، خاصة خلال ساعات الذروة الحارة في فترة الظهيرة.

احتفالات ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر توجه الأطفال إلى البدالات المائية كنشاط مفضل لمواجهة الطقس الحار.ورصدت عدسات المصورين لحظات سعادة الأطفال وهم يمارسون كرة القدم بين الممرات والمساحات الخضراء، في مزيج متناغم بين الاحتفال بالعيد والاستمتاع بالطبيعة.

وتحدت العائلات المصرية ارتفاع درجات الحرارة واختارت حديقة الأزهر مسرحًا لاحتفالاتها بالعيد، حيث انتشر الأطفال والشباب حول النافورة المائية يمارسون كرة القدم.

بينما فضل آخرون قضاء الوقت في الملاهي المتنوعة برفقة الأصدقاء والعائلة، في مشهد يعكس روح الفرحة والتماسك الاجتماعي.

زيارة المقابر ثاني أيام العيد

كما توافد عدد من المواطنين على مقابر السيدة عائشة بالقاهرة خلال ثاني أيام العيد، حاملين معهم البخور والورود والمياه وحبوب الطيور، في طقوس تقليدية تعبر عن الوفاء للأحباء الراحلين وتقديم الصدقات على أرواحهم.

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