استمرار فتح المجازر لاستقبال الأضاحى وذبحها «بالمجان» بكفرالشيخ

‏‏أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، استمرار فتح المجازر على مستوى المحافظة، لاستقبال أضاحى المواطنين والجمعيات الأهلية وذبحها بالمجان «بدون رسوم»، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

كلف محافظ كفرالشيخ، مديرية الطب البيطرى، بتكثيف الحملات بالاشتراك مع مديرية الصحة والتموين للمرور على الأسواق ومحال الجزارة ومحال بيع الأسماك المملحة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى وخلوها من الأمراض ومطابقتها للمواصفات الصحية والكشف الطبي عليها مع إعدام غير الصالح منها فورًا، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى أو مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فورًا، والحد من إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل في المجازر والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإدارات المختلفة، والتنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطري ليقوم بالعمل في نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع مفتش صحة وإداري من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين.

وجه محافظ كفرالشيخ، ‏بضرورة الذبح فى المجازر، وإجراء الفحوصات البيطرية بالمجان، والتى تشمل سلامة اللحوم، والنظافة العامة، وتوفير خدمة الذبح مجانًا فى المجازر الحكومية للأهالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمة بيطرية متميزة وتيسيرًا للأهالى، ومنعًا للذبح خارج السلخانة، حفاظًا على الصحة العامة، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث بمخلفات الذبح خارج المجازر، وضمان خروج اللحوم صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، باستمرار انعقاد غرف العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة، والغرف الفرعية بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها، والعمل على حلها فورًا من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، جهاز النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، وتوفير الخدمات بها لاستقبال المواطنين والمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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