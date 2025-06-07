السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القرد والحصان يجذبان زوار حديقة الحيوان بالحديقة الدولية في ثاني أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

حديقة الحيوان بالحديقة
حديقة الحيوان بالحديقة الدولية، فيتو

 شهدت الحديقة الدولية بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، إقبالا متوسطا من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتفاعل المواطنين مع القرد والحصان الذي تمكنا من جذب أنظار الزوار في حديقة الحيوان بالحديقة الدولية.

ورصدت عدسة فيتو مظاهر احتفال الأطفال والأسر بعيد الأضحى المبارك في ثاني أيامه بحديقة حيوان الحديقة الدولية.


في الوقت الذي بدأ فيه جموع المصريين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بدأت وزارة الداخلية، بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في تفعيل خطة أمنية شاملة وموسعة لضمان سلامة المواطنين وتأمين كافة الاحتفالات.

انتشار أمني وتواجد مكثف لعناصر الشرطة النسائية 


 وتواصل الأجهزة الأمنية منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذ محاور الخطة التي تشمل انتشارًا أمنيًا مكثفًا على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، والطرق السريعة والساحلية، تحسبًا لزيادة حركة السفر والتنقل للمواطنين لقضاء العيد.

كما تم تكثيف الأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، ونشر سيارات الإغاثة العاج٩لة لتقديم المساعدة وضمان سلامة مرتادي الطرق.

تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

وتركز الخطة على تأمين مناطق تجمعات المواطنين، بما في ذلك الحدائق العامة، المتنزهات، دور السينما، المراسي النيلية، وساحات أداء صلاة العيد، بالإضافة إلى محيط كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة.

وشهدت منطقة وسط القاهرة الكبرى تواجدًا ملحوظًا لعناصر الشرطة النسائية وقوات التدخل السريع، لتعزيز الشعور بالأمان وتقديم الدعم اللازم.


لم يقتصر الدور الأمني على الجانب المروري وتأمين التجمعات، بل امتد ليشمل شن حملات تموينية موسعة لمواجهة المتلاعبين بالأسعار وجرائم الغش التجاري، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها خلال فترة العيد.

كما وجهت إدارة شرطة المرافق حملات مكبرة لمنع افتراش الباعة الجائلين ورفع كافة الإشغالات التي قد تعيق حركة المواطنين.


تأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير مناخ آمن ومطمئن يسمح للمواطنين بالاستمتاع بأجواء العيد السعيدة، مع التزام المستويات الإشرافية والقيادية بالتواجد الميداني لمتابعة الأداء الأمني والتأكيد على اليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حديقة الحيوان الحديقة الدوليه إقبال متوسط على الحديقة الدولية حديقة الحيوان بالحديقة الدولية أبرز احتفالات عيد الأضحى القرد والحصان يجذبان الأنظار

الأكثر قراءة

أول ظهور لزيزو في أمريكا بعد وصوله ميامي للانضمام لبعثة الأهلي (فيديو وصور)

مطالب بعدم إذاعة أذان الفجر في الميكروفونات، ورد قوي من عالم أزهري

تجديد أم استغناء.. تطور مثير في المفاوضات مع 5 من نجوم الزمالك

الأرصاد تحذر من طقس ثالث أيام عيد الأضحى

السجن ثلاث سنوات، مطالبات بالتحقيق في واقعة عجل بورسعيد بعد تعرضه للضرب

القسام تنشر صورة للجندي الإسرائيلي الأسير متان تسنجاوكر

زيزو يصل ميامي للالتحاق ببعثة الأهلي في أمريكا استعدادًا لكأس العالم للأندية

إصابة إمام عاشور في مران الأهلي وموقفه من مباراة باتشوكا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7- 6- 2025

استقرار أسعار السكر ثانى أيام العيد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نصائح هامة من الأزهر للحجاج بعد إتمام مناسك الحج (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

في الذكرى الـ 37 على رحيله، أبرز المحطات في حياة القارئ الشيخ إبراهيم المنصوري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية