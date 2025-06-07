السبت 07 يونيو 2025
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إقبال ضعيف على حديقة الحيوان والشواطئ بالإسكندرية في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)

حديقة حيوان الإسكندرية،
حديقة حيوان الإسكندرية، فيتو

شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية إقبالا ضعيفا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من المتوقع أن يزيد الإقبال مع انتصاف النهار واعتدال الطقس.

وكانت الدكتورة أمينة فتحي مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن نسبة الإشغال أول عيد الأضحى المبارك بلغت ٣٢٤٥ زائر، ونتوقع زيادتها خلال باقي أيام العيد وخلال اليوم ثاني الايام، ونفتح أبوابنا لجميع زائري المدينة وأهل الثغر للاستمتاع بالعيد وسط الحيوانات والاماكن المختلفة بالحديقة.

 

وتبلغ سعر تذكرة حديقة الحيوان ٥ جنيهات وهي ارخص فسحة من الممكن أن تستمتع فيها طوال النهار خلال أيام العيد والمناسبات. 

شواطئ الإسكندرية 

كما شهدت شواطئ الاسكندرية اقبال ضعيف أيضا علي كافة الشواطئ وخاصة شواطئ القطاع الغربي وسط استعدادات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لاستقبال المحتفلين 

وشهدت الشواطئ انتشارًا مكثفًا لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بكلا القطاعين الشرقي والغربي، وذلك لضمان تحقيق أقصى درجات الانضباط ومتابعة تقديم الخدمات للمصطافين بالشكل الأمثل.

كما التزم عمال أبراج المراقبة والمسعفين والمنقذين بأماكنهم المحددة، ضمن خطة تأمين الشواطئ، حرصًا على سلامة الرواد.

ولتحقيق أقصى درجات الانضباط والسيطره علي الشواطئ تم الإعلان عن أرقام الشكاوى بشكل واضح في أماكن بارزة على الشواطئ، لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى من الزائرين والعمل على حلها فورًا.

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