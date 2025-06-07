السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع أسعار سبائك الذهب بمختلف الأعيرة في ثاني أيام عيد الأضحى

سبائك الذهب
سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب، تراجعت أسعار سبائك الذهب بشكل كبير خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 7 يونيو 2025، ثانى ايام عيد الاضحى المبارك  بنحو 75 جنيها ليستقر سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 عند 5400 جنيه. 

اقرأ التالى: الـ 1 جرام وصلت لهذا المستوى، ارتفاع أسعار سبائك الذهب فى مصر

 وتعتبر سبائك الذهب من الخيارات الأكثر شيوعًا للاستثمار في مصر، حيث يتم تحديد سعر السبيكة بناءً على وزنها وجودتها وتختلف أسعار سبائك الذهب حسب العيار، ويعد العيار الأكثر تداولًا هو 24 قيراطًا، نظرًا لأنه يحتوي على أعلى نسبة من الذهب النقي. 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب يتراجع بعد أسبوع حافل بالمفاجآت

 

اسعار سبائك الذهب
اسعار سبائك الذهب

 

أسعار سبائك الذهب المختلفة 

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام بــ 5400 جنيها. 
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بــ 14400 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 5 جرامات  بــ  28400 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات  بــ  56960 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام  بــ 568840 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب 1000 جرام بــ 5633820 جنيها.

نرشح لك: الملاذ الآمن، سبائك الذهب وزن 10 جرامات تتخطى 50 ألف جنيه

 

اسعار سبائك الذهب
أسعار سبائك الذهب

 

معلومات عن الاستثمار في سبائك الذهب 2025

الاستثمار في سبائك الذهب يعد من الخيارات الآمنة في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات أو التضخم، حيث يحتفظ بقيمته بمرور الوقت.

 

مزايا الاستثمار في سبائك الذهب

  • حماية ضد التضخم: يعتبر الذهب من أفضل الأصول التي تحافظ على قيمتها ضد التضخم.
  • سهولة التداول: يمكن بيع وشراء سبائك الذهب بسهولة في السوق المحلية أو من خلال البنوك.
  • عائد مستقر: بمرور الوقت، يميل الذهب إلى زيادة قيمته، مما يجعل الاستثمار فيه فرصة لتحقيق أرباح طويلة الأجل.
  • نسبة ضرائب منخفضة: لا يفرض على سبائك الذهب ضرائب أو رسوم تداول عالية، مما يزيد من ربحية الاستثمار.

 

اسعار سبائك الذهب
أسعار سبائك الذهب

 

نصائح للاستثمار في سبائك الذهب

  • اختيار العيار المناسب: يفضل شراء سبائك الذهب عيار 24 قيراطًا، لأنها أكثر نقاءً وتداولًا.
  • الشراء من مصادر موثوقة: يجب التأكد من شراء الذهب من مصادر موثوقة مثل البنوك أو الشركات المعتمدة لتجنب شراء ذهب مغشوش.
  • التخزين الآمن: من الضروري تخزين سبائك الذهب في أماكن آمنة مثل خزائن البنوك أو أماكن مخصصة لذلك.
  • مراقبة الأسعار: تتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بأسواق المال العالمية، لذا من المهم متابعة الأسعار بشكل دوري.

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل عيار 24، وعيار 22، وعيار 18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

جدير بالذكر الاستثمار في سبائك الذهب في مصر يعتبر من الوسائل الجيدة للحفاظ على القيمة المالية وتجنب التقلبات الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار في سبائك الذهب 2025 أسعار سبائك الذهب المختلفة أسعار سبائك الذهب المصنعية على سبائك الذهب سبائك الذهب 2025 سبيكة الذهب 10 جرام سبيكة الذهب 5 جرام سبيكة الذهب 10 جرامات سبيكة الذهب 1 جرام سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 سبائك الذهب عيار 24 سبائك الذهب سعر جرام الذهب سعر سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 سعر سبيكة الذهب 1000 سعر سبيكة الذهب 1000 جرام سعر سبيكة الذهب 100 جرام سعر سبيكة الذهب 1 جرام

مواد متعلقة

السعر الرسمي للريال السعودي أمام الجنيه ثاني أيام عيد الأضحى

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصري في 5 بنوك (آخر تحديث)

السعر الرسمي للعملات الرئيسية في البنك المركزي (آخر تحديث)

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى

تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم الجمعة 6 يونيو 2025

الأكثر قراءة

الزمالك يرد على صفقة زيزو بالتفاوض مع نجم الأهلي في الموسم الجديد

7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى السبت و3 أسباب وراء اختلاف الموعد

إنشاء الجامعات الأهلية وقرارات رئاسية مهمة، آخر إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي

أخبار مصر: زيزو يكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بالزمالك، جبروت امرأة يهز قنا، زوجة مطرب شهير تستغيث على الهواء، الأرصاد تحذر

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم طارق حامد في الموسم الجديد

تراجع أسعار سبائك الذهب بمختلف الأعيرة في ثاني أيام عيد الأضحى

أسعار الفراخ اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى

تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أرقام في مشوار أحمد سيد زيزو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو فاتك حج هذا العام، عمل بسيط يعادل ثواب الفريضة مع العمرة

أبرزها رمي الجمرات، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أول أيام التشريق

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مميزة

المزيد
الجريدة الرسمية