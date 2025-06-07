السبت 07 يونيو 2025
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محافظات

مصرع شاب في ظروف غامضة بقنا

إسعاف
إسعاف

لقي شاب مصرعه بطلق ناري، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى، داخل منزله في ظروف غامضة داخل قرية أبوحزام، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع شاب بطلق ناري داخل منزله في قرية أبوحزام التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.أ.ب، في العشرينيات من عمره، بطلق ناري في قرية أبوحزام مركز نجع حمادي، جاري فحص الواقعة من قبل قوات الأمن لكشف ملابسات الواقعة ومرتكبها.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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