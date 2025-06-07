ارتفاع أعداد ركاب المترو في عيد الأضحى لـ 4 ملايين راكب

تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل حركة نقل الركاب بالمترو على مدار الساعة بعد زيادة أعداد ركاب المترو بكافة المحطات بالتزامن مع ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهدت محطات المترو ارتفاع أعداد الركاب ليصبح متوسط مستخدمي مترو الأنفاق يوميا نحو 4 ملايين راكب.

ارتفاع عدد ركاب مترو الأنفاق في عيد الأضحى

وشدد وزير النقل على الشركات المشغلة لمترو الانفاق على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على كافة الخطوط وبكافة المحطات بما يضمن تقديم رحلات بشكل آمن.

وتابع وزير النقل حركة نقل الركاب بالخطوط الثلاث مؤكدا أهمية تطبيق اللوائح الخاصة بالتشغيل والإجراءات التشغيلية للمترو لتقديم أعلى خدمة للركاب على مدار الساعة.

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