إيران تندد بقرار منع السفر الأمريكي وتصفه بالعنصري

استنكرت طهران ما وصفته بـ "النزعة العنصرية" لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية قرارها منع سفر رعايا 12 دولة، من بينها إيران، إلى الولايات المتحدة.

وقال مدير شؤون الايرانيين في الخارج علي رضا هاشمي رجا اليوم السبت إن القرار الأمريكي "دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية على صانعي السياسات الأمريكيين".

كما اعتبر أن قرار المنع وفرض قيود على دخول رعايا سبع دول أخرى "يؤشر الى العداوة العميقة لصانعي السياسات الأمريكيين حيال الشعب الإيراني "، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان الرئيس الأمريكي وقع الأربعاء إعلانا يحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، سيدخل حيز التنفيذ في التاسع من يونيو الحالي، قائلا إن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من "الإرهابيين الأجانب" والتهديدات الأمنية الأخرى.

وفرض القرار حظرا كامل على دخول رعايا من أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

فيما علق دخول المهاجرين والأشخاص الذين يحملون التأشيرات المؤقتة التالية من بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توجو، تركمانستان، فنزويلا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، فخلال ولايته الأولى، فرض ترامب حظرا على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا عام 2018.

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