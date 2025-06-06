السبت 07 يونيو 2025
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تدرس حاليا مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران

المفاوضات الأمريكية
المفاوضات الأمريكية الإيرانية

 قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، إن تل أبيب تدرس حاليا مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

 

تل أبيب تدرس حاليا مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران 

 وأضافت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها، أن إسرائيل لن تقبل إمكانية استمرار تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية فترة طويلة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن  إسرائيل في حالة تأهب عالية بشأن نتائج المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 10 أفراد و27 كيانا.

 

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

 وتأتي العقوبات الجديدة، في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران. 

حيث أجرتا 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بشأن التوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج إيران النووي.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يأمل في أن تقبل إيران مقترح واشنطن بشأن الصفقة النووية، وإلا فستكون هناك "عواقب خطيرة" بالنسبة لطهران.

ويأتي ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول سعى إيران لتعزيز ترسانتها من الصواريخ البالستية عبر طلب آلاف الأطنان من مكونات حيوية من الصين، أبرزها "بيركلورات الأمونيوم"، المستخدمة في تصنيع الوقود الصلب للصواريخ.

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إيران الولايات المتحدة إسرائيل

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