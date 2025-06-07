بعد غياب 5 سنوات، مفاجأة في لجنة تحكيم "ذا فيوس كيدز" الموسم الجديد

ينتظر الجمهور عودة برنامج اكتشاف المواهب الشهير ذا فيوس كيدز في موسمه الجديد بعد غياب 5 سنوات قريبا على شاشة MBC مصر، والذي يتمتع بشعبية كبيرة نظرا لأن المواهب الذين يشاركون من جميع أنحاء العالم.

الموسم الجديد من برنامج ذا فيوس كيدز

وتداولت مؤخرا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الموسم الجديد لبرنامج ذا فيوس كيدز بشأن أعضاء لجنة التحكيم وهم المطرب فؤاد عبد الواحد من اليمن والفنان أحمد سعد والفنانة رحمة رياض والفنان الكسندر علوم.

ويأتي الموسم الجديد بعد غياب 5 سنوات من المواسم السابقة التي ضمت عدد من النجوم في لجنة التحكيم ومنها تامر حسني ومحمد حماقي وكاظم الساهر ونانسي عجرم وعاصي الحلاني.

برنامج ذا فيوس كيدز انطلق موسمه الأول في عام 2016 وكانت لجنة التحكيم مكونة من تامر حسني ونانسي عجرم وكاظم الساهر.

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