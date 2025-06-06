الإعلان التشويقي لمسلسل الصحبة الحلوة (فيديو)

طرحت منصة شاهد الإعلان التشويقي لمسلسل الصحبة الحلوة (البحث عن خديجة زيدان) للفنانة هدى حسين والمقرر عرضه قريبا عبر المنصة.

وعلق حساب المنصة على الإعلان التشويقي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك "رحلة البحث عن خديجة زيدان بدأت في عزاء..

قصة جديدة بطلتها سدرة السبعينية الرهيبة.. الصحبة الحلوة 13 يونيو على Shahid".

موعد عرض مسلسل الصحبة الحلوة الحلقة الأولى

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل الصحبة الحلوة الحلقة الأولى قريبا وبالتحديد يوم الجمعة الموافق 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية، وستعرض الحلقة عبر منصة شاهد.

مسلسل الصحبة الحلوة

ومسلسل الصحبة الحلوة (البحث عن خديجة زيدان) عمل قصير ينتمي إلى فئة الأعمال “اللايت كوميدي” وتعود به هدى على الشاشة الصغيرة من جديد بعد آخر أعمالها وهو مسلسل البيت الملعون.

وتدور أحداث المسلسل حول لحظة عزاء تتحول بشكل غير متوقع إلى محطة عاطفية تلتقي فيها صديقات بعد أعوام طويلة من الغياب، حيث يشعل اللقاء فتيل الحنين، ويدفعهن نحو رحلة مؤثرة للبحث عن صديقة لهن فرقت بينهن ظروف الحياة، فيما تتكشف الكثير من الحكايات والمواقف بين الماضي والحاضر، كما يعالج العمل بعض العادات الاجتماعية السلبية وأساليب التربية الخاطئة.

المسلسل بطولة هدى حسين، هبة ناصر، فينيسيا، شبنم خان، ميثم الحسيني، سعاد الشطي، أنوار المنصور، وآخرون، وهو من إخراج المخرج محمد دحام الشمري، وكتابة عبدالله الحسيني وعبدالعزيز السبيعي، ويُعد هذا المسلسل عودة جديدة للتعاون بين الشمري والنجمة هدى حسين، بعد تجارب ناجحة في السنوات الماضية، وهو مكون من 10 حلقات فقط.

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