منع المشاة من السير على كوبري قصر النيل بأول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

شهدت منطقة كوبري قصر النيل منع سير المشاة أعلى كوبري قصر النيل، مع استمرار مرور السيارات في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ورصدت عدسة فيتو الانتشار الأمني بمحيط منطقة كوبري قصر النيل لتأمين احتفالات المواطنين بقدوم عيد الأضحى المبارك 2025.

في الوقت الذي بدأ فيه جموع المصريين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بدأت وزارة الداخلية، بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في تفعيل خطة أمنية شاملة وموسعة لضمان سلامة المواطنين وتأمين كافة الاحتفالات.

إغلاقًا تامًا أمام حركة المشاة على كوبري قصر النيل

إغلاقًا تامًا أمام حركة المشاة على كوبري قصر النيل

إغلاقًا تامًا أمام حركة المشاة على كوبري قصر النيل

انتشار أمني وتواجد مكثف لعناصر الشرطة النسائية





تواصل الأجهزة الأمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تنفيذ محاور الخطة التي تشمل انتشارًا أمنيًا مكثفًا على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، والطرق السريعة والساحلية، تحسبًا لزيادة حركة السفر والتنقل للمواطنين لقضاء العيد.

كما تم تكثيف الأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، ونشر سيارات الإغاثة العاجلة لتقديم المساعدة وضمان سلامة مرتادي الطرق.

تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك



وتركز الخطة على تأمين مناطق تجمعات المواطنين، بما في ذلك الحدائق العامة، المتنزهات، دور السينما، المراسي النيلية، وساحات أداء صلاة العيد، بالإضافة إلى محيط كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة.

وشهدت منطقة وسط القاهرة الكبرى تواجدًا ملحوظًا لعناصر الشرطة النسائية وقوات التدخل السريع، لتعزيز الشعور بالأمان وتقديم الدعم اللازم.



لم يقتصر الدور الأمني على الجانب المروري وتأمين التجمعات، بل امتد ليشمل شن حملات تموينية موسعة لمواجهة المتلاعبين بالأسعار وجرائم الغش التجاري، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها خلال فترة العيد.

كما وجهت إدارة شرطة المرافق حملات مكبرة لمنع افتراش الباعة الجائلين ورفع كافة الإشغالات التي قد تعيق حركة المواطنين.



تأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير مناخ آمن ومطمئن يسمح للمواطنين بالاستمتاع بأجواء العيد السعيدة، مع التزام المستويات الإشرافية والقيادية بالتواجد الميداني لمتابعة الأداء الأمني والتأكيد على اليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين.

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