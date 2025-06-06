تكريم الرياضيين القدامى في ملوي بالمنيا (صور)

نظم عدد من الرياضيين في مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا يومًا رياضيًا مميزًا، حيث تم تكريم الرياضيين الأبرز الذين قدموا الكثير في الملاعب.

شهد الحدث حضور عدد من اللاعبين القدامى في ألعاب كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة، حيث تم تكريمهم على إنجازاتهم وأثرهم في الرياضة المحلية.

كما تم الاتفاق خلال الفعالية على إنشاء جمعية عمومية للرياضيين تهدف إلى تقديم الدعم المالي والمعنوي للرياضيين، خاصة في الأوقات الصعبة التي يواجهونها.

تضمنت المنصة الرئيسية للحدث كوكبة من الشخصيات الرياضية البارزة، منهم كابتن شحاتة عسقلاني، وكابتن عاطف عرفة.

بالإضافة إلى كابتن علي أبو ضيف، وكابتن أحمد عبد المالك، والأستاذ أحمد مجاهد، والحاج إبراهيم عبد الواحد، بالإضافة إلى عدد كبير من أفضل الرياضيين القدامى في ملوي.. وكان من بين المنظمين كابتن طارق السكران وكابتن محمد الدفراوي وكابتن بدري عيسى وكابتن محمد طه والي وكابتن خالد توفيق.





هذا الحدث يعكس التقدير الكبير للرياضة والرياضيين في المنطقة، ويعزز من روح التعاون والدعم بين الأجيال المختلفة.

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