الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

250 ألف فرصة عمل يوفرها مشروع "جريان"

مجلس الوزراء، فيتو
مجلس الوزراء، فيتو

 نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف، استعرض فيه أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزارة أنه سيتم توفير  250 ألف فرصة عمل يوفرها مشروع "جريان".

وأشار  المركز أنه تم تحقيق 92% من مستهدف خفض انبعاثات "الكهرباء" حتى عام 2030

 

 وأكد أنه تم إجراءات حكومية لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء في الأسواق وتم إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر رسميًا.

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