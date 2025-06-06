الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتشار مكثف لفرق الطب العلاجي بسوهاج للتثقيف الصحي بـ الميادين والحدائق

انتشار مكثف لفرق
انتشار مكثف لفرق الطب العلاجي بسوهاج

أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن مديرية الصحة كثفت جهودها لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين خلال هذه المناسبة. 

 

وشهدت مستشفيات المحافظة انتشارًا مكثفًا لفرق الطب العلاجي وفرق الطوارئ مع تواجد الفرق المتنقلة التابعة للمبادرات الرئاسية وفرق التوعية والتثقيف الصحي بالميادين والحدائق، بهدف تقديم الرعاية الصحية، والتوعية، والتثقيف الصحي.

 

ولفت "دويدار" إلى أن المديرية تتابع لحظة بلحظة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع انعقاد غرفة الطوارئ على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة. كما أشار إلى استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وعدم تسجيل أي حوادث صحية مؤثرة حتي الأن وفي اول ايام العيد

وأضاف وكيل الوزارة أن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، مع تجهيز أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات، وتوفير فرق طبية متخصصة في مختلف التخصصات. كما تم تكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة

 

ومن جانبه أشار الدكتور عمر عبد الجابر مدير عام الطب العلاجي مدير إدارة الرعاية الحرجة والطوارئ أن الفرق استهدفت عدد من المستشفيات بدأ من أمس وذلك بناء على توجيهات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة والإطمئنان علي تواجد الفريق الطبي وانتظام الخدمات

 

وشددت مديرية الصحة على أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة في أماكن التجمعات، مؤكدة استمرار الحملات التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين.

 

كما أكدت الدكتورة شيماء علاء كريم مسئول المبادرات الرئاسية أن فرق المبادرات الرئاسية منتشرة بجميع مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين أثناء احتفالات عيد الأضحى المبارك وانتشار فرق مراقبة الأغذية بجميع مراكز المحافظة وبشكل مكثف طوال فترة الإجازات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسواق الالعاب العيد الاضحي المبارك المعيشة أولاد يحيي اول ايام العيد سوهاج

مواد متعلقة

توزيع الألعاب على الأطفال بمركز شباب قاو في سوهاج احتفالا بالعيد (صور)

مظاهر احتفال المواطنين بعيد الأضحى فى سوهاج

الموتوسيكل بـ 10 جنيهات والحصان بـ 15، مظاهر احتفال أهالي أولاد يحيى في سوهاج بالعيد (فيديو)

احتفالا بالعيد، نائب محافظ سوهاج يوزع الحلوى والألعاب ويزور مركز الأورام لتهنئة الأطفال

استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، محافظ سوهاج يتفقد الحدائق العامة والمتنزهات (صور)

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات سوهاج الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى

"أرض الأمل"، عرض مسرحي بمركز شباب العزبة في سوهاج

ضبط 146 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة على أسواق سوهاج (صور)

الأكثر قراءة

من بينها دولتان عربيتان، 7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى غدا السبت

زيزو في طريقه لمطار القاهرة للانضمام لبعثة الأهلي بأمريكا (صورة)

تركي آل شيخ ينشر فيديو لمشاركة زيزو لاعب الأهلي في أحد الأفلام

نتنياهو معلقا على مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين: يوم صعب وحزين

على رأسهم زيزو وعاشور، لاعبو الأهلي في إعلان ترويجي لأحد الأفلام (فيديو وصور)

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

جدل واسع بعد مقترحات زيادة الأجرة لوحدات الإيجار القديم

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من الأعياد وسبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم؟

ما هو آخر ميعاد لذبح الأضحية؟ الإفتاء توضح

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية