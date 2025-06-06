انتشار مكثف لفرق الطب العلاجي بسوهاج للتثقيف الصحي بـ الميادين والحدائق

أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن مديرية الصحة كثفت جهودها لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين خلال هذه المناسبة.

وشهدت مستشفيات المحافظة انتشارًا مكثفًا لفرق الطب العلاجي وفرق الطوارئ مع تواجد الفرق المتنقلة التابعة للمبادرات الرئاسية وفرق التوعية والتثقيف الصحي بالميادين والحدائق، بهدف تقديم الرعاية الصحية، والتوعية، والتثقيف الصحي.

ولفت "دويدار" إلى أن المديرية تتابع لحظة بلحظة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع انعقاد غرفة الطوارئ على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة. كما أشار إلى استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وعدم تسجيل أي حوادث صحية مؤثرة حتي الأن وفي اول ايام العيد

وأضاف وكيل الوزارة أن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، مع تجهيز أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات، وتوفير فرق طبية متخصصة في مختلف التخصصات. كما تم تكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة

ومن جانبه أشار الدكتور عمر عبد الجابر مدير عام الطب العلاجي مدير إدارة الرعاية الحرجة والطوارئ أن الفرق استهدفت عدد من المستشفيات بدأ من أمس وذلك بناء على توجيهات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة والإطمئنان علي تواجد الفريق الطبي وانتظام الخدمات

وشددت مديرية الصحة على أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة في أماكن التجمعات، مؤكدة استمرار الحملات التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين.

كما أكدت الدكتورة شيماء علاء كريم مسئول المبادرات الرئاسية أن فرق المبادرات الرئاسية منتشرة بجميع مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين أثناء احتفالات عيد الأضحى المبارك وانتشار فرق مراقبة الأغذية بجميع مراكز المحافظة وبشكل مكثف طوال فترة الإجازات.

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