الهدوء يسيطر على كورنيش النيل أول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

سيطر الهدوء على منطقة كورنيش النيل، حيث شهد إقبالا ضعيفا من الأطفال والأسر في أولى أيام عيد الأضحى المبارك بعد أداء صلاتي العيد والجمعة، وظهر الكورنيش فارغ إلى حد ما والإقبال يكاد يكون ضعيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كورنيش النيل اول ايام عيد الاضحى

ورصدت عدسة “فيتو” احتفالات الأطفال بعيد الأضحى المبارك على كورنيش النيل

كورنيش النيل أول أيام عيد الأضحى

كورنيش النيل أول أيام عيد الأضحى

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