الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

إقبال ضعيف على حديقة الحرية في أول أيام عيد الأضحى (صور)

إقبال ضعيف على حديقة
إقبال ضعيف على حديقة الحريقة
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شهدت حديقة الحرية بكورنيش النيل وسط القاهرة  إقبالا ضعيفا من الأطفال والأسر في أولى أيام عيد الأضحى المبارك بعد أداء صلاتي العيد والجمعة، حيث ظهرت فارغة إلى حد ما والإقبال يكاد يكون ضعيفا وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة

إقبال ضعيف على حديقة الحريقة 
إقبال ضعيف على حديقة الحريقة 

ورصدت عدسة “فيتو” احتفالات الأطفال بعيد الأضحى المبارك داخل الحديقة الدولية

إقبال ضعيف على حديقة الحريقة 
إقبال ضعيف على حديقة الحريقة 

تنبيهات وزارة الأوقاف بخصوص صلاة العيد

وفي هذا السياق، دعت وزارة الأوقاف جموع المصلين إلى الالتزام بالآداب العامة لصلاة العيد، والتبكير إلى الصلاة، واصطحاب الأطفال بطريقة منظمة، وتجنب الزحام، بما يسهم في إتمام الشعائر في أجواء من السكينة والخشوع.

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