الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إقبال ضعيف على الحديقة الدولية في أول أيام عيد الأضحى (صور)

إقبال ضعيف على الحديقة
إقبال ضعيف على الحديقة الدولية

 شهدت الحديقة الدولية إقبالا ضعيفا من الأطفال والأسر في أولى أيام عيد الأضحى المبارك بعد أداء صلاتي العيد والجمعة، حيث ظهرت شبه فارغة وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

إقبال ضعيف على الحديقة الدولية 
إقبال ضعيف على الحديقة الدولية 


ورصدت عدسة “فيتو” احتفالات الأطفال والأهالي بعيد الأضحى المبارك داخل  الحديقة الدولية.

 

إقبال ضعيف على الحديقة الدولية 
إقبال ضعيف على الحديقة الدولية 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات عيد الاضحي الحديقة الدوليه إقبال ضعيف على الحديقة الدولية الحديقة الدولية اول ايام عيد الاضحى عيد الأضحي المبارك احتفالات الاطفال بعيد الاضحى

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن التعاقد رسميًا مع زيزو (فيديو)

الأهلي يقيد زيزو في قائمة كأس العالم للأندية

جدل واسع بعد مقترحات زيادة الأجرة لوحدات الإيجار القديم

لقطات من تقديم الأهلي لـ لاعبه الجديد أحمد السيد زيزو

زيزو خلال تقديمه لاعبا في الأهلي: أرض التاريخ وكل الطرق تؤدي للجزيرة

10 بطولات و93 هدفا، أرقام زيزو بعد انضمامه رسميا للأهلي

تحرك قانوني من الزمالك بعد نجاح الأهلي في قيد زيزو رسميًّا

الأهلي يستعد لإعلان صفقة أحمد سيد زيزو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

171 جنسية.. أرقام عامة لموسم الحج 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

تفسير رؤية صلاة العيد في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأحزان والمشاكل

بعد التشكيك في قصة سيدنا إبراهيم، عالم أزهري لـ إبراهيم عيسى: ثوابت القرآن لا تخضع للأهواء

المزيد
الجريدة الرسمية