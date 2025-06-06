بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إقبال ضعيف على الحديقة الدولية في أول أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت الحديقة الدولية إقبالا ضعيفا من الأطفال والأسر في أولى أيام عيد الأضحى المبارك بعد أداء صلاتي العيد والجمعة، حيث ظهرت شبه فارغة وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

إقبال ضعيف على الحديقة الدولية



ورصدت عدسة “فيتو” احتفالات الأطفال والأهالي بعيد الأضحى المبارك داخل الحديقة الدولية.

إقبال ضعيف على الحديقة الدولية





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