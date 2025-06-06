إقبال متوسط من الأطفال والأسر على الملاهي في أول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

شهدت ملاهي بيبي لاند إقبالا متوسطا من الأطفال والأسر في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد أداء صلاتي العيد والجمعة، حيث ظهرت الملاهي فارغة إلى حد ما والإقبال يكاد يكون ضعيفا.

إقبال متوسط على الملاهي أول أيام عيد الأضحى

ورصدت عدسة “فيتو” احتفالات الأطفال بعيد الأضحى المبارك داخل الملاهي.

إقبال متوسط على الملاهي أول أيام عيد الأضحى

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