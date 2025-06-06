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أخبار مصر

إقبال متوسط من الأطفال والأسر على الملاهي في أول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

إقبال متوسط على الملاهي
إقبال متوسط على الملاهي أول أيام عيد الأضحى، فيتو
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شهدت ملاهي بيبي لاند إقبالا متوسطا من الأطفال والأسر في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد أداء صلاتي العيد والجمعة، حيث ظهرت الملاهي فارغة إلى حد ما والإقبال يكاد يكون ضعيفا.

إقبال متوسط على الملاهي أول أيام عيد الأضحى 
إقبال متوسط على الملاهي أول أيام عيد الأضحى 

ورصدت عدسة “فيتو” احتفالات الأطفال بعيد الأضحى المبارك داخل الملاهي.

 

إقبال متوسط على الملاهي أول أيام عيد الأضحى 
إقبال متوسط على الملاهي أول أيام عيد الأضحى 

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