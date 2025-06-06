الجمعة 06 يونيو 2025
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شوارع وسط البلد شبه خالية من المواطنين في أول أيام عيد الأضحى (صور)

شوارع وسط البلد اول
شوارع وسط البلد اول ايام عيد الاضحى

شهدت منطقة وسط البلد حالة من الهدوء التام الذي سيطر عليها في أولى أيام عيد الأضحى المبارك، وظهرت الشوارع فارغة من المواطنين في منتصف اليوم وبعد أداء صلاة الجمعة.

شوارع وسط البلد اول ايام عيد الاضحى 
شوارع وسط البلد أول أيام عيد الأضحى 

ظهرت شوارع وسط البلد بالقاهرة فارغة من المواطنين وذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي أدت إلى هروب المواطنين من الشوارع.

ورصدت عدسة “فيتو” الاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل شوارع وسط البلد.

شوارع وسط البلد اول ايام عيد الأضحى 
شوارع وسط البلد أول أيام عيد الأضحى 

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