مسيرة وحضرة صوفية احتفالا بعيد الأضحى في الإسكندرية (صور)

شهدت منطقة وادي القمر غرب الإسكندرية، منذ قليل، مسيرة للطريقة البرهانية احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وسط تكبيرات العيد، انطلقت من أمام مسجد الشيخ عوض إلى دار الحضرة التي تبعد عن المسجد ٥٠٠ متر تقريبا.

وعقب المسيرة نظم اتباع الطريقة البرهانية ومعهم عدد من أهالي المنطقة، حضرة صوفية تضمنت أناشيد صوفية وابتهالات ومدح في حب النبي وآل البيت وسط أجواء روحانية بين المتواجدين.

و بعد الحضرة الصوفية، جرى تنظيم مأدبة غذاء مكونه من لحوم وأرز للمتواجدين من الكبار والأطفال الذين أتوا للمشاركة في الاحتفال بعيد الاضحى.

جدير بالذكر أن اتباع الطريقة البرهانية ينظمون في عيد الفطر مسيرة وحضرة صوفية عقب صلاة العيد، ومسيرة وحضرة عقب صلاة الظهر أو العصر في عيد الأضحى تتضمن إفطار أو غداء بمشاركة عدد كبير من الأهالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.