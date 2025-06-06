إيقاف الصربي نيمانيا ماتيتش 4 مباريات لحجب شعار المثليين بالدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، إيقاف الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب ليون الفرنسي ومانشستر يونايتد السابق، لمدة 4 مباريات بسبب وضعه لشريط لاصق لتغطية شعار المثليين في الجولة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري.

يذكر أن لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي قررت إيقاف المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا، بعد قيامه بتغطية شعار دعم المثلية فى مباراة لوهافر وستراسبورج التى أقيمت يوم 17 مايو الماضى ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري.



وخاض أحمد حسن كوكا المباراة التى حسم لوهافر فيها البقاء بالدورى، لكن بتغطية شعار دعم المثلية، فى الوقت الذى رفض مصطفى محمد مهاجم نانت المشاركة بمباراة فريقه.

ويتم تخصيص الجولة الأخيرة من كل موسم في الدوري الفرنسي لدعم المثلية من خلال ارتداء شعارات على قمصان الفرق.

وضع شريط لاصق على علامات دعم المثلية

وقام كوكا في مباراته الأخيرة بوضع شريط لاصق على علامات دعم المثلية الجنسية على قمصان الفريق.



ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن لجنة الانضباط عاقبت أحمد حسن كوكا بالإيقاف لمدة 4 مباريات منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، وهي نفس العقوبة التي تعرض لها لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش المحترف ضمن صفوف ليون.

بيان أحمد كوكا



وكان أحمد حسن كوكا مهاجم لوهافر أصدر بيانا بشأن مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي والتي تجبر الجميع على شعار دعم المثلية.

وجاء بيان أحمد حسن كوكا بعد مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي والتي تشهد حملة دعم المثليين كالآتي: "تلقيت العديد من الرسائل المسيئة التي تطالبني بعدم المشاركة في المباراة، وحتى بعدها، لكن المباراة كانت بالغة الأهمية لنادينا وجماهيرنا ولم أستطع التخلي عن زملائي في أهم مباراة بالموسم وبذلت قصارى جهدي على أرض الملعب من أجل الفريق، كما أفعل دائما".



وواصل كوكا: "كان عليّ أيضا إيجاد طريقة للبقاء وفيا لمعتقداتي الشخصية والدينية، فالدوري اختار فرض شعار يمثل قضية لا أؤيدها باحترام بسبب إيماني، واتخذت قرار تغطية الشعار، ليس إهانة لأحد لكن حماية لضميري والتمسك بمبادئي"، مضيفًا، "أؤمن أن دعم أي قضية يجب أن ينبع من القلب وتكون مسألة الاختيار شخصية وليست إلزاما".

وأتم: "يجب أن يكون الاحترام متبادلا، فكما يُطلب منا احترام الآخرين، نطلب أيضا احترام معتقداتنا وقيمنا، أعلم أن البعض سيختلف مع قراري، لكنني تصرفت بصدق واحترام وضمير مرتاح، دعونا نواصل العمل لخلق عالم حيث يمكننا أن نعيش معا بسلام حتى عندما لا نتفق جميعا".

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