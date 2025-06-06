توزيع الألعاب على الأطفال بمركز شباب قاو في سوهاج احتفالا بالعيد (صور)

احتفل الأطفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك بمحافظة سوهاج، حيث سادت حالة من الفرحة والسعادة على وجوه الأطفال احتفالا بالعيد بعد توزيع الألعاب عليهم.

وشهد مركز شباب قاو غرب التابع لإدارة طما للشباب والرياضة بسوهاج بأول أيام عيد الأضحى المبارك استقبال الاطفال ورواد المركز وتنفيذ مجموعة من الألعاب الترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم وذلك لإدخال البهجة على قلوبهم.

وفي إطار حرصه على رسم البسمة على وجوه المرضى، توجه الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج الى مركز أورام سوهاج حيث زار الأطفال المرضى لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، يرافقه الدكتور علاء غالب استشاري القلب ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور حاتم أمين مدير المركز وحرص خلال الزيارة على تقديم الهدايا والتهنئة للأطفال وذويهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدًا على الدعم الكامل لهم.

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