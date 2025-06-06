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أخبار مصر

العائلات تتصدر المشهد في حديقة الأزهر بأول أيام عيد الأضحى (صور)

حديقة الأزهر بعيد
حديقة الأزهر بعيد الأضحي، فيتو
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شهد حديقة الأزهر في أول أيام عيد الأضحى إقبالا كبيرا من العائلات، حيث اتجه الأطفال والأسر  للتنزه والترفيه في الحدائق والأماكن العامة. 

وتمكنت عدسة “فيتو” من التقاط فرحة وبهجة المواطنين أثناء اللعب وقضاء وقت مرح في ملاهي حديقة الأزهر بمنطقة القاهرة القديمة في ثالث أيام عيد الفطر. 

 تجهيز ٦٢٤٠ ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق عن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز أكثر من ٦٠٠٠ ساحة، بخلاف المساجد الكبرى في مختلف المحافظات، لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط التنظيم، وتوفير الأجواء الإيمانية المناسبة.

وأكدت الوزارة أن الاستعدادات تشمل تجهيز الساحات بالمصليات المناسبة، مع تأكيد أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للصلاة.

واتخذت وزارة الأوقاف استعدادات قوية سواء على مستوى التنسيق مع المؤسسات المختلفة لضمان تيسير إقامة الصلاة، أو على مستوى الإعداد الفكري والتوعوي، من خلال توجيه أبنائها من الأئمة والدعاة؛ لتذكير المصلين بقيم الإحسان في المعاملة، وصون الشعيرة من الرياء، والالتزام بالضوابط الصحية والشرعية أثناء أداء مختلف مظاهر العيد.

تنبيهات وزارة الأوقاف بخصوص صلاة العيد

وفي هذا السياق، دعت وزارة الأوقاف جموع المصلين إلى الالتزام بالآداب العامة لصلاة العيد، والتبكير إلى الصلاة، واصطحاب الأطفال بطريقة منظمة، وتجنب الزحام، بما يسهم في إتمام الشعائر في أجواء من السكينة والخشوع.

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حديقة الازهر اول ايام عيد الاضحي عيد الأضحى

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