توزيع الورود والهدايا على المارة بكفر الشيخ احتفالًا بعيد الأضحى (صور)

خرج الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ في أجواء من البهجة والفرحة التي غمرت شوارع المدينة مع حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم توزيع الورود والحلوى وكروت التهنئة التي كُتب عليها: «تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير»، على المارة والأهالي، وسط مشاعر المحبة والتآلف وتبادل التهاني بين المواطنين، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة التي أضفت طابعًا إنسانيًا جميلًا على أجواء العيد.

وفي سياق متصل، قدّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما وجّه التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ونواب رئيس مجلس الوزراء، ووكيلي المجلسين، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين، وقيادات الدولة، بهذه المناسبة المباركة.

كما قدّم محافظ كفرالشيخ خالص التهنئة إلى أبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، وينعم عليها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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