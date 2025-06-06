مظاهر احتفال المواطنين بعيد الأضحى فى سوهاج

احتفل المواطنون أول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة بنادي طما الرياضي بسوهاج حيث يتوجه الأطفال والشباب والأسر الي الأندية الرياضية ومراكز الشباب المنتشرة في كافة مدن وقرى سوهاج للاحتفال بالعيد وقضاء وقت مميز من خلال ممارسة الألعاب الرياضية والترفيهية.

حيث تنوعت احتفال بالعيد بالبعض سماع الأغاني المصرية الخاصة بالعيد ومنها اغنية العيد فرحة التي تجعل الأطفال والكبار يتراقصون فرحة بالعيد وبالبالونات ورسم الاشكال الجميلة علي الاوجه تعبيرا لفرحتهم بالعيد الاأضحى.

واكد محمد زكريا وكيل المديرية الشباب والرياضة بسوهاج على استمرار فتح الأندية الرياضية خلال أيام العيد لممارسة الأنشطة الرياضية واقامة كافة الاحتفالات.

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