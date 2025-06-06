وسام أبو علي يغيب عن مباراة باتشوكا قبل مونديال الأندية

أكد وسام أبو علي، مهاجم الأهلي ومنتخب فلسطين، التزامه بالمشاركة في المواجهة الحاسمة أمام منتخب عمان، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فلسطين نظيره منتخب عمان، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب عبد الله الثاني في الأردن في التصفيات.

وساهم أبو علي في فوز منتخب بلاده الثمين على الكويت بثنائية نظيفة، حيث سجل الهدف الثاني، ليعزز حظوظ “الفدائي” في التأهل إلى الملحق العالمي.

وسام أبو علي يعلن غيابه عن مباراة باتشوكا

وخلال تصريحات صحفية، أوضح أبو علي موقفه قائلًا: “منذ اليوم الأول كان هناك تنسيق مع النادي الأهلي، وهو نادٍ كبير يدرك جيدًا أن مشاركتي ليست فقط من أجل التأهل لكأس العالم، بل من أجل قضية وشعب، لن أتخلى عن فرصة إسعاد الشعب الفلسطيني، وسأكون خائنًا إن لم أشارك في لقاء عمان”.

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن مواجهة الأهلي الودية أمام باتشوكا المكسيكي، فجر الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

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