تشديد العقوبات على المتحرشين في الأعياد، والسجن يصل لـ7 سنوات

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تكتظ الشوارع والميادين والمتنزهات بالمواطنين الذين يحرصون على قضاء أوقات مميزة برفقة العائلة والأصدقاء، وسط أجواء احتفالية تملؤها البهجة والسرور، إلا أن هذه المناسبة السعيدة لا تخلو للأسف من بعض السلوكيات السلبية، وعلى رأسها ظاهرة التحرش، التي تتكرر بشكل ملحوظ في مثل هذه الأوقات، خاصة في الأماكن المزدحمة.

التحرش، الذي قد يتخذ أشكالًا متعددة، سواء باللفظ أو الإشارة أو الفعل أو حتى عبر وسائل التواصل الحديثة، لا يزال يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمان الأفراد، وخاصة النساء والفتيات، ويعكر صفو الاحتفال لدى الكثير من الأسر.

القانون لا يرحم المتحرشين

وفي هذا الإطار، اكد مصدر قضائي، أن القانون المصري يتعامل بصرامة مع جرائم التحرش، موضحًا أن المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يتعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية، سواء بالقول أو بالإشارة أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 4 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

وأشار، إلى أن العقوبة تتضاعف إذا تضمن الفعل ملاحقة أو تتبعًا للمجني عليه، حيث قد تصل مدة الحبس إلى 5 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه، موضحًا أن تكرار الجريمة يؤدي إلى مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

ظروف مشددة لردع الجناة

وتطرق إلى المادة 306 مكرر (ب)، والتي تعتبر التحرش جريمة أكثر خطورة في حال اقترنت برغبة الجاني في تحقيق منفعة ذات طبيعة جنسية، مشيرًا إلى أن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

أما إذا كان الجاني يتمتع بسلطة وظيفية أو أسرية على المجني عليه، أو ارتكب الجريمة بمشاركة شخص آخر أو باستخدام سلاح، فإن العقوبة قد تصل إلى 7 سنوات أو أكثر.

لا استثناءات في الأعياد

على الرغم من أن حالات التحرش تشهد تزايدًا ملحوظًا خلال أيام العيد نتيجة الازدحام، إلا أن القانون لا يعترف بالأعذار أو الظروف الاجتماعية، حيث تُطبق العقوبات على مدار العام دون استثناء، بحسب السلطة التقديرية للقاضي وظروف الواقعة.

جهود أمنية ومجتمعية

وفي مواجهة هذه الظاهرة، تتأهب الجهات الأمنية بشكل استثنائي خلال أيام العيد، من خلال تكثيف التواجد في الشوارع والأماكن العامة ونشر عناصر الشرطة النسائية لضبط أي حالات تحرش على الفور. كما تدعو المؤسسات الحقوقية والمجتمعية إلى نشر الوعي بين الشباب، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ وعدم الصمت، لحماية أنفسهم والمجتمع.

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