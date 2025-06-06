6 صور ترصد صلاة عيد الأضحى بمسجد مصر بحضور السيسي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمركز مصر الثقافي الإسلامي (مسجد مصر) بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في إستقبال الرئيس عند وصوله لأداء شعائر صلاة العيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الوزراء، كما شهدت شعائر صلاة عيد الأضحى حضورًا واسعًا من كافة قيادات الدولة، وتبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة.



كما يحضر الصلاة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب الأمام الأكبر شيخ الأزهر والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور أسامه الأزهري وزير الأوقاف فضلا عن عدد من القيادات الدينية وونواب مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من قيادات القوات المسلحة والشرطة وبعض رجال الصحافة والإعلام.





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