الموتوسيكل بـ 10 جنيهات والحصان بـ 15، مظاهر احتفال أهالي أولاد يحيى في سوهاج بالعيد (فيديو)

قدمت “فيتو“ بثا مباشرا في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعنوان “الموتوسيكل بـ 10 والحصان 15 جنيه.. مظاهر احتفال أهالي أولاد يحيى بسوهاج بأول أيام عيد الأضحى”.





وأقبل العشرات من الشباب والأطفال بقري أولاد يحيى بسوهاج في أول أيام عيد الأضحى، على ركوب الخيل والموتوسيكلات وسط أجواء من الفرحة والبهجة من الأطفال.

وقال طلعت فايز عبدالحليم صاحب خيل في تصريحاته خاصة لـ فيتو إن ركوب الموتوسيكل بـ 10 والحصان 15 جنيها وهى من مظاهر احتفال أهالي القرية أولاد يحيى بسوهاج بأول أيام عيد الأضحى كل العام.

يذكر أن ركوب الخيل والموتوسيكلات تعد من طقوس العيد فى مقابر أولاد يحيى بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج وسط أجواء من الفرحة بين الأطفال.

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