الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريبيرو: نستعد لتحدٍ قوي أمام إنتر ميامي

خوسيه ريفيرو، فيتو
خوسيه ريفيرو، فيتو

الأهلي، أعرب البرتغالي خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة واعتزازه بتواجد الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، مؤكدا أن هذه المشاركة تمثل لحظة تاريخية للنادي وللفريق.

وقال ريبيرو: «نشعر بالفخر لتواجدنا هنا والمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد. تمثيل النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير والبطولات القارية في هذا المحفل العالمي هو شرف عظيم ومسئولية نتحملها بكل فخر".

التأقلم مع الأجواء الزمنية والمناخية

وأضاف المدير الفني: «نستعد بشكل قوي ومنظم منذ اللحظة الأولى لوصولنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحرصنا على الحضور قبل فترة كافية من انطلاق المنافسات من أجل التأقلم مع الأجواء الزمنية والمناخية، وبدأنا بالفعل تحضيراتنا للمباراة الأولى التي نعلم أهميتها تماما».

وتحدث ريبيرو عن المواجهة المنتظرة أمام إنتر ميامي قائلا: «سنواجه فريقا قويا يضم مجموعة من النجوم الكبار لا يحتاجون إلى الكثير من التعريف بما قدموه في كرة القدم. إنتر ميامي فريق حديث من حيث التكوين لكن يملك نفس الطموح الخاص بالمنافسة والفوز والتأهل ونحن نعي جيدا أن المواجهة ستكون قوية وتنافسية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بطولة كاس العالم خوسيه ريبيرو كأس العالم للأندية نادي الاهلي

مواد متعلقة

العراق يخسر من كوريا الجنوبية ويتأهل للملحق الآسيوي بتصفيات المونديال

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا في منافسات دوري الأمم الأوروبية 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة فرنسا وأسبانيا في منافسات دوري الأمم الأوروبية 2025

السعودية تفوز على البحرين 0/2 وتصعد للملحق المؤهل لـ كأس العالم (فيديو)

تشكيل منتخب العراق أمام كوريا الجنوبية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

الشوط الأول، السعودية تتقدم على البحرين 0/1 في تصفيات كأس العالم (فيديو)

بث مباشر، مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

التشكيل الرسمي لمباراة السعودية والبحرين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

الأكثر قراءة

دموع في العيد، بكاء سيدة في صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود يخطف الأنظار (صور)

لهيب في الصعيد، درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى في مصر

بالبلالين ورزاز الثلج، شاهد احتفالات المصلين بساحة مسجد مصطفى محمود احتفالا بالعيد

شماريخ وبلالين، احتفالات بعد صلاة عيد الأضحي بساحة الصديق بمصر الجديدة (صور)

على امتداد البصر، مشاهد مهيبة لأداء صلاة العيد أمام مسجد الصديق بمصر الجديدة (فيديو وصور)

20 صورة ترصد صلاة واحتفالات عيد الأضحى في جامع عمرو بن العاص

لفتة إنسانية، السيسي يضع قبلة على رأس الدكتور أحمد عمر هاشم قبل أداء صلاة العيد

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء أول أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر أول أيام عيد الاضحى في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب أول أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية