ريبيرو: نستعد لتحدٍ قوي أمام إنتر ميامي

الأهلي، أعرب البرتغالي خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة واعتزازه بتواجد الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، مؤكدا أن هذه المشاركة تمثل لحظة تاريخية للنادي وللفريق.

وقال ريبيرو: «نشعر بالفخر لتواجدنا هنا والمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد. تمثيل النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير والبطولات القارية في هذا المحفل العالمي هو شرف عظيم ومسئولية نتحملها بكل فخر".

التأقلم مع الأجواء الزمنية والمناخية

وأضاف المدير الفني: «نستعد بشكل قوي ومنظم منذ اللحظة الأولى لوصولنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحرصنا على الحضور قبل فترة كافية من انطلاق المنافسات من أجل التأقلم مع الأجواء الزمنية والمناخية، وبدأنا بالفعل تحضيراتنا للمباراة الأولى التي نعلم أهميتها تماما».

وتحدث ريبيرو عن المواجهة المنتظرة أمام إنتر ميامي قائلا: «سنواجه فريقا قويا يضم مجموعة من النجوم الكبار لا يحتاجون إلى الكثير من التعريف بما قدموه في كرة القدم. إنتر ميامي فريق حديث من حيث التكوين لكن يملك نفس الطموح الخاص بالمنافسة والفوز والتأهل ونحن نعي جيدا أن المواجهة ستكون قوية وتنافسية.

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