النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية في المعادي

انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز فى منطقة المعادى، مما أسفر عن إصابة شخصين.

حريق شقة سكنية بالمعادي

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة المعادى إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتم الدفع بسيارات إطفاء الى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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