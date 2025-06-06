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شاهد احتفال الأطفال في عيد الأضحى بساحة مسجد عمرو بن العاص (صور)

احتفالات الاطفال
احتفالات الاطفال في عيد الأضحى، فيتو
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أقبل الأطفال والشباب في جامع عمرو بن العاص بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك على تأجير وركوب الدراجات الكهربائية في ساحة المسجد احتفالًا بالعيد في أجواء من الفرحة والسعادة.

وقد شهد جامع عمرو بن العاص، منذ الساعات الأولي لصباح اليوم، امتلاء المسجد وساحاته بالمصلين الذين أدوا صلاة عيد الأضحي المبارك.

ورصدت عدسة “فيتو” الاحتفالات التي سيطرت على الأجواء أمام المسجد عقب انتهاء صلاة العيد، حيث احتفل الكبار والصغار مع تواجد ملحوظ لجنسيات أجنبية. 

استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. تجهيز ٦٢٤٠ ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق عن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز أكثر من ٦٠٠٠ ساحة، بخلاف المساجد الكبرى في مختلف المحافظات، لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط التنظيم، وتوفير الأجواء الإيمانية المناسبة.

وأكدت الوزارة أن الاستعدادات تشمل تجهيز الساحات بالمصليات المناسبة، مع تأكيد أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للصلاة.

كما تم تكليف فريق من الأئمة والخطباء بالإشراف على الساحات وإلقاء خطبة العيد، بما يعزز من روحانية المناسبة، ويؤكد على القيم الإسلامية السمحة.

كما تم توزيع الساحات بعناية وفق معايير تشمل سهولة الدخول والخروج، وتخصيص أماكن مناسبة للنساء، وضبط مواقع أجهزة الصوت، وتوفير مساحات لصف المركبات، وتفادي تعطيل حركة المرور، وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الغاية المنشودة من إقامة الشعيرة.

واتخذت وزارة الأوقاف استعدادات قوية سواء على مستوى التنسيق مع المؤسسات المختلفة لضمان تيسير إقامة الصلاة، أو على مستوى الإعداد الفكري والتوعوي، من خلال توجيه أبنائها من الأئمة والدعاة؛ لتذكير المصلين بقيم الإحسان في المعاملة، وصون الشعيرة من الرياء، والالتزام بالضوابط الصحية والشرعية أثناء أداء مختلف مظاهر العيد.

تنبهات وزارة الأوقاف بخصوص صلاة العيد

وفي هذا السياق، دعت وزارة الأوقاف جموع المصلين إلى الالتزام بالآداب العامة لصلاة العيد، والتبكير إلى الصلاة، واصطحاب الأطفال بطريقة منظمة، وتجنب الزحام، بما يسهم في إتمام الشعائر في أجواء من السكينة والخشوع.

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