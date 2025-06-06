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بين أحضان التاريخ، أهالي الأقصر يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحة أبو الحجاج (فيديو)

صلاة عيد الأضحى المبارك،
صلاة عيد الأضحى المبارك، فيتو

أدى آلاف من أهالي الأقصر على ساحة أبوالحجاح صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، وسط أجواء من الفرحة.

صلاة عيد الأضحى المبارك 2025


ومساء أمس الخميس  أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري،  وذلك قبل ساعات قليلة من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بهدف متابعة التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على أعمال الفرش والإضاءة، وتنظيم حركة المرور في محيط الساحة، لضمان توفير الأجواء المناسبة لأداء الصلاة في سهولة ويسر.

وحرص محافظ الأقصر على الاستماع إلى مطالب المواطنين الذين تواجدوا بالمكان، مؤكدًا اهتمامه بحلها في أسرع وقت ممكن، بما يعكس التفاعل الإيجابي بين الأجهزة التنفيذية وأهالي المحافظة، رافق المحافظ في جولته التفقدية حاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر.

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