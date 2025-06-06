مسجد مصر، تفاصيل صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور الرئيس السيسي وشيخ الأزهر

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أدى الصلاة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وتوجه الرئيس السيسي فور دخوله المسجد إلى الدكتور أحمد عمر هاشم، حيث صافح الرئيس الدكتور كما قبل الرئيس رأس عمر هاشم.

خطبة العيد حول منافع الحج

وتناولت خطبة العيد منافع الحج، حيث استعرض الخطيب المنافع المتعلقة بالإنسان وقيمة السعي والمعاملة ومنافع الأوطان وقيمة الأمن المجتمعى والأمان وتحقيق السلام والرخاء وقيمة الوطن والتعامل بالبر والنبل والوفاء لصناعة السلام ومنافع العمران للبناء والتنمية ورسائل الحج العظيم الخاصة بالإنسان والأوطان والعمران.

وعقب نهاية صلاة وخطبة العيد صافح الرئيس السيسي العديد من القيادات الدينية والإعلامية.

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن خالص تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله (عز وجل)، أن يتقبل عباداتهم ودعواتهم، وأن ينعم على بلادهم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث هنأهم بالعيد وتمنى لهم عيدًا سعيدًا مباركًا.

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