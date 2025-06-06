الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مشهد مهيب، الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد الحديد والصلب بالإسكندرية (صور)

الآلاف يؤدون صلاة
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية، فيتو

أدى الآلاف من أهالي العجمي غرب الإسكندرية صلاة عيد الأضحى المبارك. بمسجد المدينة بالعجمي بيطاش طريق الإسكندرية مطروح، وامتدت صفوف المصلين لعدة كيلومترات بالطريق. 

المسجد امتلأ عن آخره

وامتلأ المسجد عن آخره وساحته الخارجية، وافترش المئات من الرجال والنساء أمام المسجد، وسط فصل تام بينهم حددته إدارة المسجد لمنع الاختلاط خلال الصلاة.

 

اختلاط خارج الساحة 

ورغم الفصل بين الرجال والنساء فإنه مع بدء الصلاة حدث اختلاط خارج الساحل التي حددتها إدارة المسجد.

وامتدت الصلاة إلى عدة كيلومترات أمام المسجد بطريق الإسكندرية مطروح لأداء الصلاة عيد الأضحى، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد مع اقتراب موعد الصلاة. 

وأجرت “فيتو” بثًّا مباشرًا من ساحة مسجد الحديد والصلب لتوافد المصلين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صلاة عيد الاضحي مسجد الحديد والصلب مسجد المدينة بالإسكندرية عيد الأضحى

مواد متعلقة

الله أكبر كبيرا، إقبال كثيف على ساحة أبو الحجاج بالأقصر لأداء صلاة عيد الأضحى (بث مباشر)

الأكثر قراءة

دموع في العيد، بكاء سيدة في صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود يخطف الأنظار (صور)

بعد هجوم روسي انتقامي، صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب في كييف و11 مقاطعة بأوكرانيا

بـ"الثوب والصديري"، الزي البدوي يسيطر على المشاهد بين الأهالي بصلاة العيد في مطروح (صور)

لفتة إنسانية، السيسي يضع قبلة على رأس الدكتور أحمد عمر هاشم قبل أداء صلاة العيد

على امتداد البصر، مشاهد مهيبة لأداء صلاة العيد أمام مسجد الصديق بمصر الجديدة (فيديو وصور)

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء بالمدن الجديدة

بحضور الآلاف من الأهالي والمصطافين، بدء صلاة عيد الأضحى بمطروح (فيديو وصور)

ضحكة وفرحة وعيدية، الأطفال تسيطر على مشاهد صلاة عيد الأضحى بمطروح (صور)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر أول أيام عيد الاضحى في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب أول أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر أول ايام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية