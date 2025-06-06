مشهد مهيب، الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد الحديد والصلب بالإسكندرية (صور)

أدى الآلاف من أهالي العجمي غرب الإسكندرية صلاة عيد الأضحى المبارك. بمسجد المدينة بالعجمي بيطاش طريق الإسكندرية مطروح، وامتدت صفوف المصلين لعدة كيلومترات بالطريق.

المسجد امتلأ عن آخره

وامتلأ المسجد عن آخره وساحته الخارجية، وافترش المئات من الرجال والنساء أمام المسجد، وسط فصل تام بينهم حددته إدارة المسجد لمنع الاختلاط خلال الصلاة.

اختلاط خارج الساحة

ورغم الفصل بين الرجال والنساء فإنه مع بدء الصلاة حدث اختلاط خارج الساحل التي حددتها إدارة المسجد.

وامتدت الصلاة إلى عدة كيلومترات أمام المسجد بطريق الإسكندرية مطروح لأداء الصلاة عيد الأضحى، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد مع اقتراب موعد الصلاة.

وأجرت “فيتو” بثًّا مباشرًا من ساحة مسجد الحديد والصلب لتوافد المصلين.

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