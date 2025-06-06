الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

السيسي يصل إلى مسجد مصر الكبير لأداء صلاة عيد الأضحى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الجديدة لأداء صلاة العيد بمسجد مصر الكبير.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة مسجد مصر الكبير.


وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن خالص تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله (عز وجل)، أن يتقبل عباداتهم ودعواتهم، وأن ينعم على بلادهم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث هنأهم بالعيد وتمنى لهم عيدًا سعيدًا مباركًا.

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