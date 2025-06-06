انطلاق تكبيرات صلاة عيد الأضحي بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة

انطلقت قبل قليل شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة مسجد مصر الكبير.



وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن خالص تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله (عز وجل)، أن يتقبل عباداتهم ودعواتهم، وأن ينعم على بلادهم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث هنأهم بالعيد وتمنى لهم عيدًا سعيدًا مباركًا.

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