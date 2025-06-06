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محافظات

محافظ قنا يتفقد مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي استعدادا لصلاة عيد الأضحى (صور)

محافظ قنا يتفقد مسجد
محافظ قنا يتفقد مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، فيتو

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية بساحة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، أحد أكبر المساجد وأشهرها بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المسجد لاستقبال جموع المصلين في عيد الأضحى.

وشملت جولة المحافظ تفقد الساحات المخصصة للصلاة، ومداخل ومخارج المسجد، وكذلك مناطق تجمع المواطنين، للتأكد من توافر كافة سبل الراحة والسلامة للمصلين، من رجال ونساء وكبار السن،  ووجَّه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والتنفيذية لضمان انسيابية الحركة والتنظيم الكامل خلال أداء الصلاة.

كما تابع المحافظ أعمال التجميل بمدخل المسجد، وشملت أعمال دهانات الحوائط والأرضيات الخارجية، بما يعكس المظهر الحضاري للمسجد ويليق بمكانته الدينية والتاريخية لدى أبناء المحافظة وزوارها.

 

أهمية دور المسجد العريق في حياة أبناء محافظة قنا

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم أهمية دور المسجد العريق في حياة أبناء محافظة قنا، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تعمل على توفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

ووجّه المحافظ الشكر  لمجلس مدينة قنا  ومديرية الأوقاف والأجهزة التنفيذية المعنية على الجهود المبذولة، متمنيًا لأبناء قنا عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير واليُمن والبركات.

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