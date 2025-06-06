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ثقافة وفنون

رحيل الإذاعية الكبيرة هدى العجيمي إثر إجرائها عملية جراحية

الإذاعية الكبيرة
الإذاعية الكبيرة هدى العجيمي، فيتو

رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس الإذاعية والكاتبة الكبيرة هدي العجيمي، عن عمر يناهز الـ 89 عامًا، إثر إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات.

ويقام عزاء الإذاعية والكاتبة الكبيرة هدى العجيمي الراحلة الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الإذاعية الراحلة من مواليد 24 يوليو 1936 في محافظة بورسعيد، والتحقت بكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، ومن ثم التحقت بالإذاعة لأول مرة في بداية الستينيات.

حصلت الراحلة هدى العجيمي على العديد من الجوائز منها جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أحسن تغطية إعلامية لمؤتمر المرأة في بكين، وجائزة أحسن برنامج إذاعي عن استطلاع رئيس الإذاعة والتليفزيون حول البرامج الاجتماعي، كما حصلت على دبلوم من إذاعة كولونيا عام 1985، وجائزة صندوق الأمم المتحدة للمرأة عن أحسن تغطية إعلامية إذاعية لمؤتمر المرأة في بكين عام 1995.

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