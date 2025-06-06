استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، محافظ سوهاج يتفقد الحدائق العامة والمتنزهات (صور)

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة ميدانية، مساء أمس، تفقد خلالها عددًا من الحدائق العامة والمتنزهات بمدينتي سوهاج وأخميم، لمتابعة إجراءات استقبال المواطنين للاحتفال بالعيد، والاطمئنان على تطبيق إجراءات السلامة والنظافة العامة والأمن، وجاهزية المرافق الخدمية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال وقضاء أوقات سعيدة.

رافق المحافظ خلال الجولة على بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك محافظ سوهاج يتفقد الحدائق العامة والمتنزهات

تضمنت جولة المحافظ تفقد الحدائق العامة بميدان الصينية بأخميم، والكورنيش الشرقي، والكورنيش الغربي، وحديقة ميدان جمال عبد الناصر، والحدائق العامة بمنطقة الثقافة، وقد شهدت هذه الأماكن توافدًا كثيفًا من المواطنين، وحرص المحافظ على تبادل التهاني مع المواطنين بهذه المناسبة، كما حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ فى أجواء من البهجة والسعادة.

"سراج" يطمئن على جاهزية المرافق العامة توفير الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك

وأثناء جولته بميدان صينية أخميم تفقد محافظ سوهاج إحدى سيارات الإسعاف المتمركزة بالميدان، واطمأن على جاهزية مرفق الإسعاف لتغطية جميع الحدائق العامة والمتنزهات، ومواجهة أي حالات طارئة، موجها بتجهيز جميع سيارات الإسعاف وتزويدها بجميع الأجهزة والمستلزمات اللازمة للإسعافات الأولية.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق الخدمية بالمحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة، وتوفير أجواء آمنة ومناسبة للمواطنين لقضاء أوقاتهم في سعادة وراحة، كما وجه بتعزيز الإنارة الموجودة بالحدائق العامة ومحيطها، وزيادة أعداد سلات القمامة، وفتح جميع الحدائق العامة لدخول المواطنين بالمجان.

وأشار "سراج" إلى أهمية التنسيق الكامل بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، والوحدات المحلية للتأكد من جودة الأغذية والوجبات السريعة المعروضة في محيط المتنزهات، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمنت جولة المحافظ تفقد الوضع العام بعدد من الشوارع بنطاق حي شرق ومركز أخميم، حيث وجه بمراجعة تراخيص المحال التجارية ومدى التزام المخابز السياحية بمواصفات رغيف الخبز، موجها بتحرير محاضر مخالفات للمحال والمخابز المخالفة، مشددا على رفع الإشغالات والعوائق المرورية.

وفي ختام الجولة، أعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة المواطنين فرحتهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم أفضل الخدمات لأبناء سوهاج في جميع المناسبات.

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