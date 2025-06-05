الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

يا ليلة العيد آنستينا، إقبال الشباب والأطفال على صالونات الحلاقة (صور)

صالونات الحلاقة في
صالونات الحلاقة في الزاوية الحمراء ليلة عيد الأضحى، فيتو
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تستعد منطقة الزاوية الحمراء لاستقبال العيد، ويحرص الشباب والأطفال على حلاقة الشعر وتصفيفه احتفالًا بالعيد، حيث شهدت صالونات الحلاقة إقبالًا كبيرًا في غالبية أنحاء الجمهورية.

صالونات الحلاقة في الزاوية الحمراء ليلة عيد الأضحى 
صالونات الحلاقة في الزاوية الحمراء ليلة عيد الأضحى 


ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال والاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك في منطقة الزاوية الحمراء، بقص الشعر بأحدث القصات.

صالونات الحلاقة في الزاوية الحمراء ليلة عيد الأضحى 
صالونات الحلاقة في الزاوية الحمراء ليلة عيد الأضحى 


صلاة العيد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى فى مصر وبالتحديد في الزاوية الحمراء

وتعتبر صلاة العيد من أهم الطقوس التي يحرص عليها المصريون، والتي تُعَد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى فى مصر، وفى جميع أنحاء العالم الإسلامى.

كذلك يحرص الأهالي بعد الصلاة على الزيارات العائلية، والأنشطة الترفيهية، والسينما والخروجات في الحدائق، طقوس اعتاد عليها المصريون خلال عيد الأضحى المبارك، وأصبحت جزءا لا ينفصل عن هذه الأيام المباركة، التي تدخل البهجة والسعادة في صدور الجميع.

 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو الجاري حتى يوم الإثنين الموافق 9 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة

وفق قرار رئيس الوزراء يصل عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 4 أيام متصلة حيث تشمل العطلات الرسمية والاجازة المقررة.

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