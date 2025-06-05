أسعار الفضة تقفز لأعلى مستوى في 13 عاما متجاوزة 35 دولارا للأوقية

قفزت أسعار الفضة إلى مستوى تاريخي، لتتجاوز حاجز الـ35 دولارا للأونصة، مسجلة أعلى سعر لها منذ فبراير 2012، بدعم من ارتفاع الطلب الصناعي واستمرار العجز في المعروض.

وصعد السعر الفوري للفضة بنسبة 2.5% إلى 35.82 دولارا للأونصة، بعدما لامس 36.08 دولارا، وهو أعلى سعر في أكثر من 13 عاما.

وأوضح نيتيش شاه، استراتيجي السلع في "ويزدوم تري"، أن الفضة تظهر أداء قويا بفضل أساسياتها الداعمة، مثل العجز في الإمدادات والطلب الصناعي المرتفع، متوقعا أن تستمر في تقليص الفجوة مع الذهب.

تراجع نسبة الذهب إلى الفضة

انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 94 بعد أن كانت عند 105 في أبريل الماضي، مما يعكس تحسنا في القيمة النسبية للفضة. وتشير هذه النسبة – التي تقيس عدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة ذهب واحدة – إلى أن الفضة تتفوق أداء على الذهب مؤخرًا.

وعلقت رونا أوكونيل، المحللة في "ستون إكس"، بأن السوق يشهد تحركات تداول مدفوعة بهذه النسبة، خاصة بعد كسر حاجز الـ100.

الطلب الصناعي يقود الصعود

شهدت الفضة، التي تجمع بين كونها ملاذا آمنا ومكونا صناعيا حيويا، ارتفاعا بنسبة 24% منذ بداية 2025، حيث تُستخدم في صناعات مثل الألواح الشمسية ومشاريع الكهرباء. وتشير بيانات "معهد الفضة" إلى أن القطاع الصناعي يستهلك أكثر من نصف الطلب العالمي على المعدن.

وأضاف شاه أن الضعف في الاقتصاد الأمريكي وتعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة يدعمان الطلب على المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة.

الذهب يسجل ارتفاعات قياسية

في المقابل، ارتفع الذهب بنسبة 29% منذ يناير 2025، مسجلًا أرقامًا قياسية بفعل شراء البنوك المركزية والتوقعات بسياسة نقدية أكثر مرونة.

استمرار العجز في سوق الفضة

تشهد سوق الفضة عجزًا للسنة الخامسة على التوالي، ورغم تراجع العجز المتوقع بنسبة 21% هذا العام، يرى خبراء أن المعروض سيظل تحت الضغط، خاصة أن الفضة تُنتج غالبًا كمنتج ثانوي لاستخراج معادن أخرى، مما يحد من استجابة العرض لارتفاع الأسعار.

ويتوقع أن تستمر أسواق العجز لفترة أطول، مما قد يدعم موجة الصعود الحالية في أسعار الفضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.