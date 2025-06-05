نقيب الصحفيين: انتهاء إجراءات الإفراج عن أحمد سراج ووصوله إلى منزله

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن الزميل أحمد سراج عاد إلى منزله اليوم وذلك بعد انتهاء إجراءات الإفراج عنه.

الإفراج عن الصحفي أحمد سراج

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 262 لسنة 2025 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1446 هجريًا.

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