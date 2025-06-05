الخميس 05 يونيو 2025
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محافظات

إصابة شاب بجروح خطيرة إثر سقوطه من الطابق الخامس في قنا

إسعاف
إسعاف

أصيب شاب بجروح خطيرة، اليوم الخميس، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الخامس في منطقة المنشية، بندر قنا، وتقرر نقله إلى مستشفى قنا العام.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بإصابة شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس في منطقة المنشية التابعة لدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين إصابة ع.ح، يبلغ من العمر 31 عامًا، إثر سقوطه من الطابق الخامس وأن المصاب ألقى نفسه محاولًا إنهاء حياته في بندر قنا.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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