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محافظات

تكليفات عاجلة من محافظ قنا خلال جولة تفقدية لعدد من المنشآت الخدمية

الدكتور خالد عبدالحليم،
الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية موسعة بمركز نجع حمادي، شملت عددًا من المخابز البلدية ومنافذ بيع اللحوم، بالإضافة إلى زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات بنجع حمادي.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

أهمية الالتزام بمواعيد التشغيل فى المخابز

وخلال تفقده المخابز، شدد المحافظ على أهمية الالتزام بمواعيد التشغيل المحددة واتباع المواصفات القياسية في إنتاج الخبز البلدي المدعم، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بجودة الخبز أو التلاعب في حصص الدقيق، حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

وفي السياق ذاته، تفقد محافظ قنا عددًا من منافذ بيع اللحوم، حيث اطمأن على توافر الكميات الكافية واستقرار الأسعار، ووجه القائمين على هذه المنافذ بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة، مشددًا على أن أي محاولة لرفع الأسعار أو استغلال المواطنين ستقابل بإجراءات قانونية صارمة،  كما كلف مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية والرقابية في المحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الحيوية، وعلى رأسها الخبز واللحوم، بما يسهم في راحة المواطنين خلال فترة العيد.

الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وفي إطار متابعة القطاع الصحي، قام المحافظ بزيارة مفاجئة لمستشفى الحميات بنجع حمادي، حيث تفقد مختلف الأقسام، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وشدد خلال الزيارة على ضرورة تواجد الطواقم الطبية والإدارية على مدار الساعة، لضمان التعامل السريع والفعال مع أي طارئ، لاسيما خلال فترات الأعياد التي تشهد زيادة في الإقبال على المستشفيات.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الطريق المؤدي إلى شرق النيل، بجوار الكوبري الواصل إلى مدخل مدينة نجع حمادي، حيث تابع الإجراءات الجارية لمعالجة الهبوط الأرضي الذي أصاب الطريق الموازى لنهر النيل، ووجه بسرعة التنسيق بين الوحدة المحلية وهيئة الطرق والكباري وهيئة حماية النيل، للإسراع في أعمال الصيانة والتأهيل، وضمان انتظام الحركة المرورية على هذا المحور الحيوي.

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