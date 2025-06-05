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محافظات

وفاة طبيب أسيوط تشعل الحزن في المنيا، وأسرته: لم ينتحر ونطالب بكشف الحقيقة (فيديو وصور)

الدكتور علي السيد
الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو

خيّم الحزن على عزبة مهران التابعة لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، عقب الإعلان عن العثور على جثمان الدكتور علي السيد جلال، طبيب العظام في مستشفى أسيوط الجامعي، غارقًا في ترعة الإبراهيمية صباح يوم الثلاثاء الماضي، وسط ظروف غامضة أثارت تساؤلات عديدة.

 

الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو 
الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو 

وقال شقيقه، أحمد سيد جلال لـ"فيتو"، إن الأسرة فقدت الاتصال بالطبيب منذ يوم السبت، وبدأ القلق يتصاعد بعد أن لاحظوا إغلاق هاتفه وعدم حضوره للعمل، ليبلغوا الشرطة في اليوم التالي بواقعة اختفائه.

أسرة الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو  
أسرة الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو  

وأضاف أحمد أن زملاء شقيقه في مستشفى أسيوط أكدوا أنه لم يعد يتواصل معهم، الأمر الذي دفعه للبدء في عملية بحث بمساعدة أبناء عمومته، حتى جاءت الصدمة بظهور الجثمان في الترعة بعد ثلاثة أيام من الغياب.

أسرة الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو 
أسرة الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو 

ضغوط العمل وغياب النوم

وصف شقيق الفقيد الراحل بأنه كان يُعاني من ضغوط نفسية ومهنية شديدة، حيث تعرض للإغماء مرتين خلال عمله، لكنه استمر في أداء واجباته المهنية دون أخذ قسط كافٍ من الراحة أو النوم، قائلًا:
"كان يعمل لساعات طويلة بلا نوم أو طعام، وهذا ما كان يقلقنا دائمًا عليه."

أسرة الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو 
أسرة الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو 

 وأوضح أحمد أن الطبيب علي كان صائمًا يوم الحادث، وذهب لأداء الصلاة قبل اختفائه، مؤكدًا أنه كان شخصًا طموحًا، يحب عمله، ويحرص على صلاته، ولا يمكن أن يقدم على إنهاء حياته، مهما بلغت الضغوط.

أسرة الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو 
أسرة الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو 

 

شقيق الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو 
شقيق الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو 

 

أسرة الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو 
أسرة الدكتور علي السيد جلال طبيب أسيوط، فيتو 

وتابع: "إما أن شقيقي أغشي عليه وسقط في الترعة، أو أن هناك من دفعه إليها، لكني أرفض تمامًا فكرة الانتحار، هذا ليس منطقيًا ولا يليق بشخصيته".

وأكد أحمد أن والدته ما زالت في حالة صدمة شديدة منذ اختفاء علي، وأن الحزن يعم القرية التي عرفت الدكتور علي بخلقه وأخلاقه ومساعدته للناس.

مطالب بتحقيق شفاف

وختم شقيق الطبيب الراحل حديثه بالتأكيد على ثقته في جهات التحقيق، مطالبًا بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وتوضيح الحقيقة الكاملة التي أودت بحياة شقيقه، واستعادة حقه إن كان هناك شبهة جنائية.

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