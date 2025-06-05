السيسي وبزشكيان يؤكدان أهمية تجنب التصعيد بالمنطقة وتفادي الانزلاق إلى صراع عسكري

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لشعبي البلدين وللأمة الإسلامية دوام الخير والبركات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا أهمية تجنب التصعيد في المنطقة، مشددين على ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.



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