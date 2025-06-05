محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام بقنا ونجع حمادي فرحتهم بعيد الأضحى (صور)

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية شملت عددًا من دور الأيتام بمدينتي قنا ونجع حمادي، لتقديم التهنئة للأطفال الأيتام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، في أجواء غمرتها مشاعر الود والمحبة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، مجلس النواب، بالإضافة إلى عمرو التهامي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ زين العابدين علي ممثلًا لمنطقة قنا الأزهرية، والشيخ أحمد أبو الوفا ممثلًا لمديرية الأوقاف، إلى جانب حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وكان في استقبال الوفد عدد من الأطفال والعاملين بدور الرعاية، الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بمشاركتهم فرحة العيد، وحرصها على إدخال البهجة إلى قلوبهم.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال كلمته أن هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية المحافظة لدعم الأيتام نفسيًا واجتماعيًا، وتعزيز شعورهم بالانتماء والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن رعاية الأطفال الأيتام وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لنموهم تأتي على رأس أولويات العمل التنموي والإنساني بالمحافظة.

وخلال الجولة، وزع الدكتور خالد عبد الحليم عددًا من الهدايا العينية والنقدية على الأطفال، مثمنًا الدور الحيوي الذي يقوم به العاملون بدور الرعاية في تنشئة هؤلاء الأبناء على القيم والمبادئ السليمة.

كما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتكثيف جهودها لدعم مشاركة الأطفال في الأنشطة الترفيهية والثقافية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.

عيد الأضحى المبارك في قنا

وفي ختام الجولة، قدم المحافظ تهنئته القلبية للأطفال والعاملين بدور الرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يُعيده على مصر قيادةً وشعبًا بالخير واليمن والبركات، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم الأطفال الأيتام.

وتضمنت الجولة زيارات لعدد من المؤسسات الاجتماعية، شملت مؤسسة تربية البنين (أحمد جبرة سابقًا) التابعة لجمعية الشبان المسلمين بقنا، وتضم 9 أطفال، ومؤسسة مار مرقس للإيواء بنين التابعة للجمعية الخيرية القبطية الأرثوذكسية، وتضم 16 طفلًا، ومؤسسة دار السيدة العذراء للإيواء التابعة لجمعية الشابات القبطية الأرثوذكسية بنجع حمادي، وتضم 11 طفلًا، و دار الرحمة الإسلامية التابعة لجمعية الوعي الإسلامي بنجع حمادي، وتضم 4 أطفال، ومؤسسة جمعية الشباب القبطي بنجع حمادي، والتي تحتضن 10 أبناء.

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